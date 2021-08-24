Реал пролонгував Вальверде з галактичною клаусулою
Півзахисник Федеріко Вальверде входить у довготривалі плани керівництва мадридського Реала й уклав новий контракт із "вершковими".
Хавбек поставив підпис під новою угодою із мадридцями, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Новий контракт Вальверде з Реалом розрахований до літа 2027-го. За даними іспанської преси, клаусула уругвайця складає 1 мільярд євро. Для вихованця Пеньяроля нинішній сезон – четвертий у першій команді Мадрида. Також він захищав кольори Кастільї та Депортіво (оренда).
До слова, цього літа Реал зосередився на продовженні співпраці з провідними виконавцями першої команди. Нові контракти також підписали Бензема, Куртуа, Карвахаль, Начо.
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