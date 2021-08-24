Хавбек поставив підпис під новою угодою із мадридцями, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ювентус, Реал і ПСЖ можуть організувати бомбу літа – у всьому "винен" Роналду

Новий контракт Вальверде з Реалом розрахований до літа 2027-го. За даними іспанської преси, клаусула уругвайця складає 1 мільярд євро. Для вихованця Пеньяроля нинішній сезон – четвертий у першій команді Мадрида. Також він захищав кольори Кастільї та Депортіво (оренда).

До слова, цього літа Реал зосередився на продовженні співпраці з провідними виконавцями першої команди. Нові контракти також підписали Бензема, Куртуа, Карвахаль, Начо.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду