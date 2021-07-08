Віце-чемпіон Іспанії оголосив про продовження контракту з оборонцем Начо на два сезони.

31-річний гравець та королівський клуб домовилися про продовження угоди до 30 червня 2023-го, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Цікаво, що Начо приєднався до академії "вершкових" рівно 20 років тому, у липні 2001-го. Захисник встиг пограти за юнацьку, молодіжну команди, а також за Кастілью. У сезоні 2013/14 він закріпився в основному складі Реала.

Зауважимо, у минулому сезоні в футболці мадридців він провів 33 матчі у всіх турнірах, відзначившись 1 забитим м'ячем та 2 гольовими передачами.

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