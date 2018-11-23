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Реал прокоментував інформацію щодо ймовірного порушення Рамосом антидопінгових норм

21:21 249 Читать на русском
Реал прокоментував інформацію щодо ймовірного порушення Рамосом антидопінгових норм
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Реал оприлюднив офіційну позицію мадридського клубу щодо звинувачень капітана "вершкових" Серхіо Рамоса у вживанні допінгу.

Відповідне повідомлення було опубліковане прес-службою "королівського клубу" на офіційному сайті Реала та складається із трьох пунктів.

Серхіо Рамос двічі порушив антидопінгові норми, одного разу – в фіналі Ліги чемпіонів, – Football Leaks

Серхіо Рамос ніколи не порушував антидопінгові правила.

УЄФА надсилав запит щодо актуальної інформації та відразу закрив справу, як зазвичай діє у подібних випадках після перевірки Всесвітнього антидопінгового агенства та самої організації.

Що стосується решти змісту публікації, то Реал не вважає за належне реагувати на неї, з огляду на очевидну відсутність у ній правдивості.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Допінг Антидопінгове агентство (WADA)
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