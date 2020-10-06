Королівський клуб не здійснив жодного придбання під час літнього трансферного вікна. Така ситуація у мадридському таборі останній раз спостерігалась перед сезоному 1980/81, повідомляє MSN.

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Влітку Реал вирішив підсилитись лише трьома своїми гравцями, які виступали в орендах. Серед них Альваро Одріосола, Мартін Едегор та голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Після 4-х турів Ла Ліги Реал вже відвоював собі першу сходинку турнірної таблиці, втративши лише два очки.

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