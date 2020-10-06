Реал проігнорував трансферне вікно вперше за 40 років
21:29 - Читать на русском
Наставник Реала Зінедін Зідан задоволений комплектацією мадридської команди.
Королівський клуб не здійснив жодного придбання під час літнього трансферного вікна. Така ситуація у мадридському таборі останній раз спостерігалась перед сезоному 1980/81, повідомляє MSN.
Бейл вперше прокоментував свій відхід з Реала
Влітку Реал вирішив підсилитись лише трьома своїми гравцями, які виступали в орендах. Серед них Альваро Одріосола, Мартін Едегор та голкіпер збірної України Андрій Лунін.
Після 4-х турів Ла Ліги Реал вже відвоював собі першу сходинку турнірної таблиці, втративши лише два очки.
Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter