Опорний півзахисник Монако Орельєн Чуамені став ласим шматком для грандів. За нього борються Реал та Ліверпуль.

Мадридці ще з осені стежать за 22-річним французом і були націлені на підписання. Та у справи втрутився Ліверпуль, який зараз є фаворитом на гравця, стверджує Foot Mercato.

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Чуамені подобається головному тренеру мерсисайдців Юргену Клоппу, який зробив хавбека Монако однією з головних трансферних цілей. Орельєну теж подобається варіант з переїздом в АПЛ.

Втім, Реал не планує здаватись. Джерело зазначає, що керівництво "бланкос" має вагомі аргументи, які повинні переконати Чуамені обрати саме мадридський клуб.

Зауважимо, 22-річний хав вже встиг провести 8 матчів за збірну Франції. На клубному рівні у футболці Монако цього сезону він відіграв 49 поєдинків (5 голів та три асисти).

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