Реал програв Ла Лізі в суді – "вершкові" повинні виконати приписи функціонерів

Суд Мадрида відхилив апеляцію представників Реала щодо використання стилю шрифту прізвищ і номерів гравців на футболках у сезоні 2018/19.

Іспанська столична Феміда стала на бік керівництва Ла Ліги, яка ще в листопаді доручила "вершковим" змінити типографіку на формі. Про це повідомляє Lusport.

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В апеляційній заяві представники мадридців наполягали на тому, що не можуть виконати вимогу ліги, оскільки вже зареєстрували свій дизайн шрифту на сезон. Суд ухвалив рішення, що дизайн форми хоч і є вільним вибором команди, та лише до певної межі, тому Прімера може вимагати від учасників ліги використовувати певний шрифт і його розміри, щоб вони були помітні та однорідні в усіх командах.

До слова, іспанські гранди не вперше страждають через маркетинг. Напередодні китайського Нового року Королівська іспанська футбольна федерація заборонила Барселоні зіграти в майках, на яких прізвища гравців "блаугранс" виконані ієрогліфами.

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