Реал продовжив оренду конкурента Луніна та визначився з долею українця на наступний сезон

Голкіпер Реала Альфонс Ареола покине мадридський клуб у серпні. Андрій Лунін змінить його у статусі другого воротаря "вершкових".

Мадридці узгодили з ПСЖ продовження оренди Альфонса Ареола. Французький воротар захищатиме кольори Реала до завершення виступів мадридців у Лізі чемпіонів, фінальна стадія якої пройде у серпні. 7 або 8 числа "вершкові" зіграють проти Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу.

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Реал і ПСЖ скористалися правилом ФІФА щодо короткострокового продовження контрактів з гравцями, термін угод яких завершується 30 червня. Як тільки Реал завершить виступи в ЛЧ, Ареола попрощається з клубом. Замість нього мадридці зроблять ставку на Андрія Луніна, який стане другим голкіпером Реала в наступному сезоні, стверджує Marca.

Нагадаємо, саме Ареола є дублером Тібо Куртуа в сезоні 2019/20. 27-річний француз провів 12 матчів у всіх турнірах та пропустив 12 голів.

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