Реал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з Гонсало Гарсією, який став найкращим бомбардиром команди на Клубному ЧС (4 голи). Нова угода 21-річного форварда розрахована до 30 червня 2030-го. Раніше видання AS повідомляло, що клаусула в контракті Гонсало зросте до 1 мільярда євро.

Реал узгодив новий контракт з форвардом, прописавши шалену клаусулу – він ледь не повторив досягнення Рауля

Водночас Реал сильно образив Гонсало, який так і не отримав заповітний дев'ятий номер, на який претендував. Повідомляється, що "дев'ятка" була віддана Ендріку, натомість Гарсія гратиме під 16-м номером.

Гарсія приєднався до Реала в 2014 році у віці 10 років і провів в молодіжній системі клубу десять сезонів. Останні два з них він грав за Кастілью. У листопаді 2023 року іспанець дебютував за першу команду мадридців.

