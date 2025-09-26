Реал влітку привіз до Мадрида Дані Хьойсена та Альваро Каррераса. На цьому оновлення лінії оборони не завершиться.

Як повідомляє ESPN, "вершкові" не будуть втримувати Девіда Алабу, у якого завершується контракт у 2026 році. Не виключено, що Антоніо Рюдігер також покине команду. Влітку німецького захисника спробували вмовити піти, але у підсумку він залишився в Мадриді.

Зазначається, що Реал досі вважає пріоритетом підписання Ібрахіма Конате з Ліверпуля. А от щодо Вільяма Саліба, то його перехід майже неможливий, оскільки він погодив пролонгацію контракту з Арсеналом.

