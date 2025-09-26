Реал продовжить перебудову команди – двом зіркам влітку вкажуть на двері, мадридці обрали заміну
Реал влітку спробує оновити лінію захисту відпустивши двох гравців.
Реал влітку привіз до Мадрида Дані Хьойсена та Альваро Каррераса. На цьому оновлення лінії оборони не завершиться.
Як повідомляє ESPN, "вершкові" не будуть втримувати Девіда Алабу, у якого завершується контракт у 2026 році. Не виключено, що Антоніо Рюдігер також покине команду. Влітку німецького захисника спробували вмовити піти, але у підсумку він залишився в Мадриді.
Зазначається, що Реал досі вважає пріоритетом підписання Ібрахіма Конате з Ліверпуля. А от щодо Вільяма Саліба, то його перехід майже неможливий, оскільки він погодив пролонгацію контракту з Арсеналом.
