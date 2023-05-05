Реал продовжить контракт зі своїм лідером – мадридці планують подовжити угоди з ще двома зірками
12:14 - Читать на русском
Хавбек Реала Тоні Кроос уже домовився щодо нової угоди з мадридським клубом.
Кроос вже поставив підпис під новим контрактом з Реалом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Угода з німецьким півзахисником буде розрахована до червня 2024 року, залишилось отримати офіційне підтвердження. Незабаром Реал планує продовжити контракти з Вінісіусом та Бензема.
Зауважимо, що Кроос провів 44 матчів за Реал у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 5 асистами.
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