Кроос вже поставив підпис під новим контрактом з Реалом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Угода з німецьким півзахисником буде розрахована до червня 2024 року, залишилось отримати офіційне підтвердження. Незабаром Реал планує продовжити контракти з Вінісіусом та Бензема.

Зауважимо, що Кроос провів 44 матчів за Реал у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 5 асистами.

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