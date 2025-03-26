Пролонгація угоди з 22-річним іспанцем було пріоритетним завданням для керівництва "вершкових". Вихованець Реала приєднався до першої команди влітку під час турне в США. Рауль Асенсіо отримав шанс проявити себе в основі після травми Мілітао і скористався довірою Карло Анчелотті.

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Як повідомляє Marca, Реал продовжив контракт з захисником до 2029 року. За новою угодою він зароблятиме 6,2 млн євро і відбуватиметься прогресивне збільшення зарплатні до 9 млн. Крім того, у новому контракті є пункт про відхід, розмір якого становить 50 млн євро.

Рауль Асенсіо у поточному сезоні зіграв за "вершкових" у 30 матчах, оформивши два асисти. Впевнені виступи за Реал дозволили йому отримати дебютний виклик у збірну Іспанії.

До слова, Асенсіо що в Іспанії є фігурантом судової справи, яка тягнеться ще з 2023 року. Разом із трьома іншими гравцями молодіжної команди Реала він вступив у сексуальні стосунки з двома дівчатами, одна з яких була неповнолітньою. Попри добровільний характер контакту, футболістів звинувачують у тому, що вони без дозволу зняли відео та згодом поширювали його в інтернеті.

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