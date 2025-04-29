Контракт бельгійського воротаря з "вершковими" закінчується влітку 2026 року. Реал вже планує продовжити угоду з Тібо Куртуа.

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Як повідомляє Relevo, очільники "бланкос" вважають, що голкіпер є недоторканим. Найближчі роки команда має будуватися з Куртуа. Зазвичай гравці старше 30 років отримують варіант з продовженням лише на один рік. Але заради Тібо Реал порушить своє правило, і запропонує йому пролонгацію на два сезони.

Не виключено, що через продовження бельгійця Лунін залишить клуб у разі надходження вигідної пропозиції. У Мадриді хочуть уникнути довгострокової напруженості в роздягальні через позицію основного голкіпера команди.

Куртуа виступає за "вершкових" з 2018 року. Загалом 32-річний голкіпер відіграв за клуб 279 матчів у всіх турнірах. Бельгієць виграв з Реалом дві Ліги чемпіонів, а також тричі здобував титул чемпіона Іспанії.

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