Реал продовжить контракт з ключовим захисником – сума відступних вражає
6 листопада 15:05 - Читать на русском
Бразилець Едер Мілітао продовжить виступати в складі мадридського Реала.
Мадридський Реал близький до продовження співпраці з бразильським захисником команди Мілітао. Про це пише Фабріціо Романо.
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За інформацією джерела, нова угода з 25-річним бразильцем буде розрахована до червня 2028 року. В контракті буде прописана сума відступних у розмірі 1 мільярд євро.
Цього сезону футболіст зіграв лише 50 хвилин за мадридський клуб, він відновлюється після травми.
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