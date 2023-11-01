Нападник Реала Родріго продовжить контракт із "бланкос" на поліпшених умовах до літа 2028 року.

Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Родріго продовжить угоду з Реалом у четвер, 2 листопада. Новий контракт бразильця діятиме до літа 2028 року, і в ньому буде присутній пункт про клаусулу в розмірі 1 мільярда євро.

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Раніше керівництво Реала продовжило контракт із форвардом Вінісіусом Жуніором до літа 2027 року. У цей спосіб боси "вершкових" хочуть убезпечити себе від зазіхань саудівських шейхів, які намірилися переманити найкращих футболістів з європейських чемпіонатів.

У цьому сезоні Родріго зіграв за Реал 16 матчів у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.

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