Оскар Родрігес залишив свій підпис під 5-річним контрактом із Севільєю, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією transfermarkt, Реал отримав за свого 22-річного півзахисника близько 15 млн євро. Минулі два сезони Оскар провів у Леганесі на правах оренди. Варто відзначити, що гравець отримав дебютний виклик у збірну Іспанії та матиме змогу зіграти проти підопічних Шевченка у Лізі націй.

У минулому сезоні Ла Ліги Родрігес провів 30 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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