Реал продасть Хамеса за однієї умови – відома сума відступних

Хавбек Реала Хамес Родрігес, який виступає на правах оренди за Баварію, буде виставлений на трансфер.

Керівництво Реала вирішило продати Хамеса Родрігеса задля придбання нових гравців, повідомляє El Confidencial.

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Баварія, за яку колумбієць виступає на правах оренди, має пріоритетну можливість придбати гравця за 42 млн євро. Для інших потенційних покупців "вершкові" встановили цінник у 60 млн євро.

Хамес захищає кольори Баварії з 2017 року.

В поточному сезоні Бундесліги Родрігес провів 16 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 4-ма асистами.

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