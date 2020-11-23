"Вершкові" поповнили перелік клубів, що проявляють інтерес до нігерійця, стверджує La Razon.

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Чуквуезе нібито переконав менеджмент мадридців у доцільності свого підписання після очного поєдинку з "Жовтою субмариною" у 10-му турі Ла Ліги. Клаусула вінгера складає солідні 80 млн євро, які взимку відлякали Ліверпуль. Проте, Реал може запропонувати 65 млн за дует виконавців Вільяреала з оборонця Пау Торреса та власне Чуквуезе, а також своїх гравців з оренди – Дані Себальйоса та/або Рейньєра Жезуса. Конкуренцію "вершковим" у боротьбі за атакувального півзахисника складуть англійські гранди та середняки.

У нинішньому сезоні Семюель Чуквуезе провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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