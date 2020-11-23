Реал приєднався до перегонів за Чуквуезе – Ліверпуль відлякала божевільна сума відступних
Вінгер іспанського Вільяреала Семюель Чуквуезе потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.
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Чуквуезе нібито переконав менеджмент мадридців у доцільності свого підписання після очного поєдинку з "Жовтою субмариною" у 10-му турі Ла Ліги. Клаусула вінгера складає солідні 80 млн євро, які взимку відлякали Ліверпуль. Проте, Реал може запропонувати 65 млн за дует виконавців Вільяреала з оборонця Пау Торреса та власне Чуквуезе, а також своїх гравців з оренди – Дані Себальйоса та/або Рейньєра Жезуса. Конкуренцію "вершковим" у боротьбі за атакувального півзахисника складуть англійські гранди та середняки.
У нинішньому сезоні Семюель Чуквуезе провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.
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