Реал привідкрив трансферні плани на літо

Коли дізнався про трансферні плани Реала / Фото Reuters

Реал визначився з позиціями, які планує підсилити під час наступного трансферного вікна.

Керівництво Реала сформувало перелік гравців, які можуть покинути табір "вершкових" та список позицій, які потрібно підсилити влітку, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, королівський клуб може попрощатись із Рафаелем Вараном, Альваро Одріосолою, Марко Асенсіо, Тоні Кроосом, Іско та Гаретом Бейлом.

З іншого боку мадридці мають намір придбати центрального захисника, лівого захисника, двох хавбеків та форварда.

Нагадаємо, в поточному сезоні Реал вже вилетів з розіграшу ЛЧ та Кубка Іспанії, в Ла Лізі підопічні Соларі знаходяться на 3-й сходинці, відстаючи від Барселони на 12 очок.

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