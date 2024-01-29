Реал встановив високі ціни на квитки на матч 24-го туру чемпіонату Іспанії проти Жирони.

У суботу, 10 лютого, Реал прийме Жирону на своєму полі в рамках матчу 24 туру Ла Ліги. Столичний клуб уже оголосив ціни на квитки на матч із лідером чемпіонату – щоб подивитися на Артема Довбика з Віктором Циганковим на стадіоні Сантьяго Бернабеу вболівальникам доведеться заплатити від 95 до 280 євро. Про це інформує Defensa Central.

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Як правило, Реал встановлює подібні ціни на матчі Ліги чемпіонів. Однак для Жирони "бланкос" зробили виняток – наразі команда Мічела лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 1 очко. Однак у команди Карло Анчелотті є гра в запасі.

У матчі 23-го туру Ла Ліги Жирона зіграє з Реалом Сосьєдад, а Реал – з мадридським Атлетіко.

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