Реал приготував космічну суму за Погба – клуб очікує на перший крок від француза

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба все ще має шанс перебратись до табору іспанського гранда.

Реал готовий здійснити перший офіційний запит Манчестер Юнайтед щодо трансферу Поля Погба, повідомляє ABC.es.

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Керівництво королівського клубу очікує, що 26-річний хавбек самостійно заявить манкуніанцям про готовність змінити місце роботи. Після цього мадридці запропонують "червоним дияволам" 125 млн євро за француза.

У випадку відмови, "вершкові" можуть збільшити свою пропозицію до 130 млн євро, а також додати 15 млн у вигляді бонусів.

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