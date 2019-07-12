toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Реал приготував космічну суму за Погба – клуб очікує на перший крок від француза

09:54 1134 Читать на русском
Реал приготував космічну суму за Погба – клуб очікує на перший крок від француза
Поль Погба / Фото ESPN

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба все ще має шанс перебратись до табору іспанського гранда.

Реал готовий здійснити перший офіційний запит Манчестер Юнайтед щодо трансферу Поля Погба, повідомляє ABC.es.

Сульшер прокоментував потенційний відхід Погба

Керівництво королівського клубу очікує, що 26-річний хавбек самостійно заявить манкуніанцям про готовність змінити місце роботи. Після цього мадридці запропонують "червоним дияволам" 125 млн євро за француза.

У випадку відмови, "вершкові" можуть збільшити свою пропозицію до 130 млн євро, а також додати 15 млн у вигляді бонусів.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною

blog_ava
Барселона сьогодні завершить трансфер Грізманна, – ЗМІ
00:40
945
Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
7
год
:
29
хв
Сенегал
19:00
Туніс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук