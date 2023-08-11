Агент форварда Айнтрахта Рандаля Коло Муані Мусса Сіссоко зустрічався з представниками Реала для обговорення потенційного трансферу свого клієнта в Мадрид. Про це інформує німецький портал Sport1.

ПСЖ досяг домовленості з форвардом збірної Франції – парижанам доведеться викласти солідні гроші

Раніше ЗМІ повідомляли, що ПСЖ хотів би підписати французького центрфорварда в разі відходу Кіліана Мбаппе. Айнтрахт встановив на гравця цінник у розмірі 100 млн євро – його контракт із клубом із Франкфурта розрахований до літа 2027 року.

Навесні 2023 року Коло Муані змінив агента, щоб новий представник знайшов йому варіант із топ-клубом. Після відходу Каріма Бензема у Реала залишився тільки один центральний нападник – Хоселу. Очевидно, питання зводиться до можливості Реала заплатити за форварда 100 млн євро.

Нагадаємо, що Коло Муані є чинним віце-чемпіоном світу в складі збірної Франції. У фіналі ЧС-2022 проти Аргентини він заробив один із пенальті для Кіліана Мбаппе.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?