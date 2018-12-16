Реал прибув в Абу-Дабі на матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу

Бельгія — 20:00 6857
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Маліновський забив здалеку фантастичний гол у ворота Остенде
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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це булоАнглія — 19:59 1784
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Ліверпуль впевнено переміг Манчестер Юнайтед завдяки дублю Шакірі та повернувся на вершину АПЛАнглія — 19:50 2151
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Шахтар у Лізі чемпіонів 2018/19: Ісмаїлі на рівні Мбаппе, Тайсон крутіший за Неймара і зірок Барселони та Ман СітіЛіга чемпіонів — 18:45 747
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Новачки Динамо зросли у ціні на 1400 і 166 відсотків – топ-10 гравців УПЛ, які найбільше подорожчали за 2018-йУкраїна — 15:00 5799
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