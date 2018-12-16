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Реал прибув в Абу-Дабі на матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу

21:11 29
Реал прибув в Абу-Дабі на матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу
Реал прибув в Абу-Дабі на матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу

Мадридський Реал прибув у столицю ОАЕ Абу-Дабі, де зіграє в півфіналі Клубного клубного чемпіонату світу проти Касіми.

Футболісти мадридського Реала прилетіли в Абу-Дабі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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В 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу "вершковим" протистоятиме японська Касіма.

Матч Реал – Касіма відбудеться у середу, 19 грудня.

Теги
Світ Реал Мадрид Реал Мадрид Клубний чемпіонат світу Касіма Касіма
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