Карім Бензема пропустить мадридське дербі проти Хетафе у суботу, інформує журналіст Лукас Наваретте.

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У француза немає жодних травм, це просто обережне рішення клубу. Реал хоче надати додатковий відпочинок 34-річному бомбардиру, який нещодавно повернувся у стрій. Бензема повинен бути свіжим та повністю здоровим на повторний матч з Шахтарем (11 жовтня) і домашнє Класіко (16-го).

Схожа історія з Тібо Куртуа, якого цілеспрямовано готують до битви з Барселоною. Натомість хавбек Дані Себальйос дійсно має травму, через яку пропустить ще кілька тижнів.

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