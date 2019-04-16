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Реал при Зідані пропускає в середньому більше голів за гру, ніж при Лопетегі або Соларі

11:40 236 Читать на русском
Реал при Зідані пропускає в середньому більше голів за гру, ніж при Лопетегі або Соларі
Зінедін Зідан / фото: ФК Реал Мадрид

З другим приходом Зінедіна Зідана Реал став гірше грати у захисті.

45’ Хонатан Сілва
 
Карім Бензема 51’
45’ Хонатан Сілва
51’ Карім Бензема

У 32-у турі чемпіонату Іспанії Реал не зміг переграти Леганес. Матч закінчився з рахунком 1:1. Статистичний портал Opta порахував, що при Зідані у поточному сезоні Реал у середньому пропускає за одну гру чемпіонату більше, ніж при Сантьяго Соларі або при Хулені Лопетегі.

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Зазначається, що "вершкові" пропускали у середньому 1,5 гола за гру в цьому сезоні Ла Ліги, коли команду очолює Зідан. При Лопетегі цей показник був на рівні 1,4 гола за гру, а при Соларі – 1,05 гола.

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До слова, після 32 туру чемпіонату Іспанії Реал посідає 3 сходинку у турнірній таблиці та відстає від другого Атлетіко на 4 залікові пункти.

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