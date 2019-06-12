Реал презентував Йовіча перед уболівальниками на Сантьяго Бернабеу 

Сьогодні, 12 червня, в Мадриді відбулася презентація новачка Реала – нападника Луки Йовіча.

Звично для подібних заходів сербський футболіст з'явився перед уболівальниками "вершкових", відправив на трибуну кілька м'ячів і позував перед фотографами.

Йовіч пройшов медогляд перед презентацією у статусі гравця Реала

Однак номер, під яким Йовіч виступатиме у наступному сезоні, так і залишився невідомим.

Нагадаємо, про перехід Йовіча з Айнтрахта стало відомо 4 червня. Контракт між Реалом і сербським нападником розрахований на шість сезонів – до літа 2025 року.

Про умови угоди не повідомляється, проте раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що сума трансферу складе близько 65-70 млн євро.

Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба

У минулому сезоні Йовіч взяв участь в 32 матчах німецької Бундесліги, в яких записав на свій рахунок 17 голів і 5 результативних передач.