Вінісіус, Едер Мілітао, Тоні Кроос та Марко Асенсіо на спеціальній фотосесії презентували оновлену виїзну ігрову форму мадридського гранда. Порівняно із сезоном 2021/22 футболки стали дещо світлішими за відтінком та містять ретро-елементи з 90-х.

Реал вишукано презентував форму на наступний сезон – допомогло тріо легендарних "галактікос"

Технічним спонсором Реала залишається Adidas. У цьому варіанті формі команда Карло Анчелотті дебютує в Лос-Анджелесі. Саме там 30 липня Реал зіграє з Ювентусом, інформує офіційний сайт мадридців.

Вартість футболки в офіційному інтернет-магазині "вершкових" – 90 євро за репліку та 140 євро за оригінал.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Реал під керівництвом Карло Анчелотті виграв три трофеї – чемпіонат та Суперкубок Іспанії, а також Лігу чемпіонів.