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Реал презентував третій комплект форми на сезон 2019/20 – мадридці взяли приклад з Баварії

12:25 406 Читать на русском
Реал презентував третій комплект форми на сезон 2019/20 – мадридці взяли приклад з Баварії
Реал / Reuters

"Вершкові" показали резервну форму на наступну кампанію.

Реал у офіційному твіттері опублікував світлини третього варіанту форми на сезон 2019/20.

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Комплект виконаний у зеленому кольорі м'ятного відтінку. Подібну форму носила Баварія у сезоні 2018/19. До слова, у європейських грандів однаковий технічний спонсор – Adidas.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Реал здобув перемогу лише в одному турнірі – клубному чемпіонаті світу.

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Теги
Іспанія Футбольна форма Баварія Баварія Реал Мадрид Реал Мадрид
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