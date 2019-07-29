Реал презентував третій комплект форми на сезон 2019/20 – мадридці взяли приклад з Баварії

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"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демоном
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Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019Англія — 08:00 2439
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Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризикомУкраїна — 02:40 10430