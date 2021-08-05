Другий комплект форми Реала виконаний у синьому кольорі, а на футболку будуть нанесені написи у стилі графіті, повідомляє офіційний сайт мадридців.

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На плечах будуть розміщені помаранчеві смужки. Реал зовсім скоро зіграє у виїзній формі – вже 8 серпня у товариській зустрічі проти Мілана.

До слова, мадридці офіційно розпочнуть новий сезон матчем з Алавесом, який запланований на 14 серпня, початок о 23:00.

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