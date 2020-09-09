Футболка від Adidas для чинних чемпіонів Іспанії виконана в чорно-сірому кольорі у поєднанні з рожевими елементами. Як йдеться на офіційному сайті мадридського клубу, творці форми надихалися керамічними мозаїками на вулицях столиці, тому футболка підкреслює зв'язок клубу з містом.

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До слова, новий розіграш чемпіонату Іспанії стартує 11 вересня, але мадридський Реал пропустить перший тур через перенесення матчу з Хетафе. У другому турі (20 вересня) команда на виїзді зустрінеться з Реал Сосьєдадом.

Нагадаємо, до старту нової кампанії у складі Реала готується українець Андрій Лунін, якому належить стати другим голкіпером "вершкових" після Тібо Куртуа.

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