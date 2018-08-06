Реал презентував нову оригінальну форму на сезон 2018/19 – Лунін тут як тут

Реал Мадрид презентував свою третю форму на новий футбольний рік. У сезоні 2018/19 "вершкові" гратимуть ще й у кораловому.

Участь в офіційній презентації взяв 19-річний голкіпер збірної України Андрій Лунін, який встиг себе показати в Реалі, коли зупинив атаку Ювентуса в товариському матчі. Долучились також інші молоді новачки: Вінісіус, Одріосола, Едегор і компанія.

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Нова амуніція Реала виконана з переробленого пластику, який плавав у водах океанів. Таким чином Мадрид взяв участь в інформаційній кампанії проти викидання сміття у моря та відповідного забруднення чистої води.

Раніше фанати "королівського" клубу висловлювали побоювання щодо того, що на цій формі зникне традиційна корона з хрестом у верхній частині гербу. Однак у підсумку все на своєму місці.

Анонсовано, що труси і гетри будуть трохи темнішими, але теж червоного кольору. Воротарські светри виконані в чорних тонах. Ціна футболок для дорослих – до 90 доларів у клубному фан-магазині.

Третю форму Реал використовуватиме переважно в Лізі чемпіонів 2018/19, але не виключено, що зіграє у ній і в чемпіонаті та Кубку Іспанії. Деякі джерела припускають, що мадридці дебютують у нових футболах 8 серпня у матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Роми.

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