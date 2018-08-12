Реал практично не помітив відходу Роналду – Бейл претендує на роль нового лідера мадридців

Реал демонструє доволі пристойні гру та результати перед початком сезону 2018/19. Принаймні поки що фанати "вершкових" не мають жодних підстав хвилюватись через відхід головної зірки команди останніх років Кріштіану Роналду.

У вчорашньому матчі за Кубок Сантьяго Бернабеу мадридці здолали Мілан, здобувши таким чином перший трофей у сезоні, хоч і неофіційний. Кілька хвилин ігрового часу отримав і український голкіпер Андрій Лунін.

Загалом у літнє міжсезоння "Королівський клуб" провів 4 поєдинки, програвши лише один із них (1:2 проти Манчестер Юнайтед в рамках Міжнародного кубка чемпіонів). Інші 3 матчі проти італійських клубів (Ювентус та Рома у МКЧ та Мілан у поєдинку за Суперкубок Сантьяго Бернабеу) Реал доволі впевнено виграв. Попри чутки про не надто добрі стосунки з футболістами, Хулен Лопетегі може бути задоволеним підготовкою команди до сезону.

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У вказаних 4-х матчах мадридці забили 9 голів – доволі непогано, враховуючи рівень суперників. Причому забивали всі атакувальні гравці команди – Карім Бензема, Гарет Бейл, Марко Асенсіо, які по декілька разів розписались у воротах суперників. Бейл та Бензема не брали участі у ЧС-2018, що однозначно є великим плюсом для Реала, адже обидва футболісти пройшли всю передсезонну підготовку з командою.

Слід окремо відзначити, що просто неймовірну форму набрав Гарет Бейл, який у цих матчах виглядав справжнім лідером команди. Можливо, саме валлієць візьме на себе роль лідера команди в атаці після відходу Роналду. Валлієць і забиває, і асистує партнерам, і моментами просто відверто "возить" своїх опонентів. Ймовірно, саме збереження Бейла, який був дуже близьким до відходу з клубу, є найкращим "трансфером" для Реала у поточне міжсезоння.

У київському фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля валлієць продемонстрував, що все ще здатен робити різницю на полі і може стати новим ліедром "Галактікос".

Крім того, не варто забувати про Вінісіуса, який теж може стати серйозною опцією для Лопетегі в атаці мадридців. А ще є Борха Майораль та Лукас Васкес – виходить рівно по 2 виконавці на кожну позицію.

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Звісно, остаточні висновки робити зарано, але наразі Реал виглядає доволі монолітною та організованою командою, яка практично не помітила втрату Кріштіану Роналду. Швидше за все, у команді більше не буде гравця, який забиватиме левову частку м'ячів, але, можливо, це й на краще – тепер небезпеки слід очікувати від будь-кого з атакувальної ланки "вершкових".

Вже 15 серпня Реал проведе перший офіційний матч сезону – "вершкові" розіграють Суперкубок УЄФА у поєдинку проти своїх земляків з Атлетіко, у якому спробують продовжити позитивну тенденцію.

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