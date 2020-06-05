Реал прагне позбутися трьох зірок – вони приносять майже 60 мільйонів втрат щороку

Мадридському Реалу потрібно провести солідну кадрову чистку, щоб розблокувати трансферний ринок.

Останнім часом у пресі з'являється інформацію про трансферні плани Реала на 2021-й та навіть 2022-й рік. Цього літа не слід чекати великих підписань, адже Мадрид планує оптимізувати бюджет, інформує AS.

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За інформацією видання, першочерговим завданням "вершкових" є зменшення видатків на зарплату гравцям. Зараз клуб витрачає на це 283 млн євро щороку. Прощання лише з трьома гравцями дозволить зменшити цю суму майже на 60 млн.

Йдеться про Гарета Бейла, Маріано Діаса та Хамеса Родрігеса, чиї зарплати разом із податками складають 29, 8 та 17 мільйонів відповідно. А от із користю на футбольному полі від цих виконавців є проблеми. Мадрид буде розглядати будь-які пропозиції щодо цих гравців, намагаючись прилаштувати їх в інші клуби. Якщо на їхньому продажі вдасться заробити, то Реал розглядатиме це як додатковий успіх.

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