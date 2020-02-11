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Реал прагне переманити Брозовіча

11 лютого 23:50 119 Читать на русском
Реал прагне переманити Брозовіча
Марцело Брозовіч / фото із відкритих джерел

Хорватський півзахисник Інтера Марцело Брозовіч має шанс перебратися в чемпіонат Іспанії.

Мадридський Реал розглядає можливість підписання Марцело Брозовіча з міланського Інтера, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, в цьому переході зацікавлений особисто Зінедін Зідан. Французький тренер може використовувати хорвата як альтернативу Каземіро, у якого зараз не має конкурента у складі "вершкових".

Відзначимо, що Брозовіч став одним із лідерів команди Антоніо Конте, тому італійці будуть намагатися утримати футболіста. За даними сайту Transfermarkt, вартість півзахисника збірної Хорватії складає 60 мільйонів євро.

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Теги
Іспанія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Марцело Брозовіч Марцело Брозовіч Інтер Інтер
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