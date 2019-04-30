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Реал позмагається з Наполі за Ферлана Менді

22:30 103 Читать на русском
Реал позмагається з Наполі за Ферлана Менді
Ферлан Менді / Фото ФК Ліон

Захисник Ліона Ферлан Менді продовжує потрапляти у шорт-листи європейських грандів.

Наставник Реала Зінедін Зідан розглядає Ферлана Менді як потенційну деталь у перебудові мадридського клубу, повідомляє gianlucadimarzio.

Наполі заплатить 40 мільйонів євро за захисника Ліона, який міг стати конкурентом Зінченка

Можливий трансфер 23-річного захисника коштуватиме босам "вершкових" близько 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що в послугах француза зацікавлений Наполі.

В поточному сезоні Ліги 1 Менді провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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Франція Реал Мадрид Реал Мадрид Ліон Ліон Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Ферлан Менді Ферлан Менді
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