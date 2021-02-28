Півзахисник Сассуоло Мануель Локателлі може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Італієць може опинитись у Реалі вже наступного літа, стверджує Mundo Deportivo. Зідан прагне знайти заміну для Каземіро, і Локателлі є одним із пріоритетних варіантів.

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Зазначається, що мадридці прагнуть підписати Камавінга з Ренна, проте опорник начебто збирається продовжити контракт з клубом. Transfermarkt оцінює Локателлі у 35 млн євро, на гравця також претендують Манчестер Сіті, Ювентус та Мілан.

До слова, Мануель провів 21 матч у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 2 асисти.

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