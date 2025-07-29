Реал офіційно оголосив про оренду півзахисника Маріо Мартіна в Хетафе, де 21-річний гравець виступатиме до 30 червня 2026 року.

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Очікується, що Мартін отримає більше ігрового часу в Хетафе та зможе адаптуватися до рівня Ла Ліги перед можливим поверненням у головну команду Реала. Нагадаємо, що Мартін входив до заявки "вершкових" на Клубний чемпіонат світу-2025, але не провів жодної хвилини на полі.

Загалом за Реал Мартін провів 4 матчі. Сезон 2024/2025 гравець провів у складі Вальядоліда, за який зіграв 32 матчі та відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює Мартіна в 1,5 мільйона євро.

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