Талановитий японець не став важливим елементом у тактичних побудовах Унаї Емері, тому припинив співпрацю з Вільяреалом, за який виступав на правах оренди.

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Реал, якому належать права на Такефусу, оперативно організував йому інший варіант, фактично повторивши минулорічний "план Луніна". Українець теж не отримував ігрової практики у Вальядоліді, тому мадридці розірвали оренду і відправили Андрія в Ов'єдо.

Щоправда, Кубо пощастило трохи більше. Він залишиться в Ла Лізі, але другу частину нинішнього сезону проведе у складі Хетафе. Звісно, теж на правах оренди.

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