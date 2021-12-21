Девід Алаба та Іско приєдналися до партнерів по команді в лазареті "вершкових".

Іспанець та австрієць стали черговими гравцями Реала, які здали позитивний тест на коронавірус. Раніше невтішні новини отримали Бейл, Лунін, Марсело, Модріч, Асенсіо та Родріго, інформує офіційний сайт "вершкових".

Реал переживає кадровий жах – на Класіко ледь збирається повноцінний склад, а "дитина" замінить Луніна

Цим втрати мадридців не обмежуються. Каравахаль і Себальйос не зіграють проти басків через травми, а Каземіро дискваліфікований.

Відповідно, на матч проти Атлетіка Більбао в рамках 21-го туру Ла Ліги, який буде зіграний 22 грудня, у розпорядженні Карло Анчелотті залишилося лише 14 гравців першої команди. У зв'язку з цим наставник включив у список низку представників молодіжки.

Заявка Реала на матч з Атлетіком Більбао