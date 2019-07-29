Реал повідомив Хамесу, що він залишається

Іспанія — 19:00 3559
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Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон
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Алібеков офіційно став гравцем Слована ЛіберецУкраїна — 18:39 819
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Маліновський – out, Шахов – in: провідне видання Італії оцінило перспективи українців в Серії АІталія — 12:37 9325
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"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демономОвертайм — 12:00 6352
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"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019Суперкубок України — 11:00 10608