Реал повідомив Хамесу, що він залишається

Мадридський Реал вирішив зберегти хавбека Хамеса Родрігеса.

Хамес Родрігес знову виступатиме у складі мадридського Реала. За інформацією AS, "вершкові" повідомили колумбійцю, що він залишається в команді.

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Причинами видання називає ганебну поразку від Атлетіко (3:7) у контрольному матчі, а також травму Марко Асенсіо, на якого Зідан планував робити ставку.

Останні 2 сезони Хамес провів на правах оренди в Баварії, але німці не стали викупляти контракт за 42 млн євро. Влітку гравцем цікавились Атлетіко та Наполі.

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