Реал повернув Едегора з оренди в Реал Сосьєдаді – баски зворушливо попрощалися із сенсацією сезону

Мартін Едегор в наступному сезоні виступатиме за мадридський Реал, якому і належить контракт хавбека.

Норвежець повертається в розташування "вершкових", повідомляє офіційний сайт Реал Сосьєдада. Оренда 21-річного півзахисника була розрахована на два сезони, однак Реал вирішив припинити її достроково.

Реал визначився з трансферною політикою на міжсезоння – розкішні новини для Луніна

Едегор встиг провести 37 матчів за Реал Сосьєдад у всіх турнірах, забив 7 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Хавбек допоміг "біло-блакитним" пробитися в єврокубки та фінал Кубка Іспанії, де доведеться зустрітися з Атлетіком. На прощання Реал Сосьєдад підготував відео, в якому згадує найкращі миті Мартіна в клубі.

Нагадаємо, Реал придбав Едегора влітку 2015-го, але гравець не зміг проявити себе належним чином. Два останні сезони норвежець яскраво проводив у орендах – спочатку за Вітесс, а потім за Реал Сосьєдад.

Реал проводить кадрову чистку: Лунін – унікальний випадок, майбутнє Кубо та Едегора