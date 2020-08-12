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Реал повернув Едегора з оренди в Реал Сосьєдаді – баски зворушливо попрощалися із сенсацією сезону

19:41 - Читать на русском
Реал повернув Едегора з оренди в Реал Сосьєдаді – баски зворушливо попрощалися із сенсацією сезону
Мартін Едегор / AS

Мартін Едегор в наступному сезоні виступатиме за мадридський Реал, якому і належить контракт хавбека.

Норвежець повертається в розташування "вершкових", повідомляє офіційний сайт Реал Сосьєдада. Оренда 21-річного півзахисника була розрахована на два сезони, однак Реал вирішив припинити її достроково.

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Едегор встиг провести 37 матчів за Реал Сосьєдад у всіх турнірах, забив 7 м'ячів і віддав 9 результативних передач. Хавбек допоміг "біло-блакитним" пробитися в єврокубки та фінал Кубка Іспанії, де доведеться зустрітися з Атлетіком. На прощання Реал Сосьєдад підготував відео, в якому згадує найкращі миті Мартіна в клубі.

Нагадаємо, Реал придбав Едегора влітку 2015-го, але гравець не зміг проявити себе належним чином. Два останні сезони норвежець яскраво проводив у орендах – спочатку за Вітесс, а потім за Реал Сосьєдад.

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