Між Сельтою та мадридським Реалом останнім часом досить напружені відносини, що підтвердить прийдешній поєдинок 4-го туру Прімери.

Керівництво Сельти на чолі з президентом Карлосом Моуріньо не сидітиме в одній ложі з Флорентіно Пересом під час очного протистояння команд на Бернабеу, повідомляє Marca.

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Відносини між іспанськими колективами вже тривалий час не є хорошими. Все через "крадіжку" Реалом 12-річного таланта "небесно-блакитних" Браяна Бугаріна в червні минулого року. Юний футболіст провів у Сельті 4 роки, але мадридцями вдалось зухвало його переманити.

Зауважимо, протистояння Реала і Сельти розпочнеться вже сьогодні, 12 вересня, о 22:00. Ця гра відбудеться на оновленому Сантьяго Бернабеу, який понад рік не приймав жодних матчів.

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