Реал перехопив одного з найперспективніших гравців системи Барселони.

Вінгер Барселони U-19 Жауме Жарді узгодив контракт з мадридцями, повідомляє Sport.es.

Лапорта запросив у Барселону легендарного захисника – він очолить дубль

Молодий гравець провів 5 років у системі каталонського клубу і дослужився до звання капітана юнацької команди. Жарді повинен був готуватися до сезону у складі Барселони В, проте талант раптово відмовився підписувати нову угоду з "блаугранас". Реал скористався ситуацією, "пограбувавши" головного ворога.

Додамо, що тепер Жарді гратиме у Кастільї під керівництвом легендарного Рауля.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує