Реал "поцупив" капітана юнацької команди Барселони
Реал перехопив одного з найперспективніших гравців системи Барселони.
Вінгер Барселони U-19 Жауме Жарді узгодив контракт з мадридцями, повідомляє Sport.es.
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Молодий гравець провів 5 років у системі каталонського клубу і дослужився до звання капітана юнацької команди. Жарді повинен був готуватися до сезону у складі Барселони В, проте талант раптово відмовився підписувати нову угоду з "блаугранас". Реал скористався ситуацією, "пограбувавши" головного ворога.
Додамо, що тепер Жарді гратиме у Кастільї під керівництвом легендарного Рауля.
Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує