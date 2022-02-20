Реал не збирається церемонитися з Кіліаном Мбаппе у разі відмови.

Чемпіон світу отримав чітке попередження від "вершкових" – перехід повинен відбутися найближчого літа або ніколи, інформує 90min.

Реал боїться відмови Мбаппе і вже зробив розкішну пропозицію Холанду

Мбаппе і Реал вже нібито мають усну домовленість про підписання контракту на правах вільного агента. Якщо форвард ПСЖ раптом передумає у найближчі місяці, то позбавить себе шансу переїхати на Сантьяго Бернабеу. Мадридський гранд забуде про Кіліана і перемкне увагу на інших молодих суперзірок – наприклад, Ерлінга Холанда.

Додамо, що в поточному сезоні Мбаппе провів 33 матчі, в яких оформив 22 голи та 16 асистів.

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