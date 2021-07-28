Мадридський клуб подякував за співпрацю Рафаелю Варану та оцінив його внесок у здобутки Реала.

"Наш клуб дякує гравцю за його професіоналізм і зразкову поведінку на протязі десяти сезонів, протягом яких він представляв наші кольори і виграв 18 трофеїв: 4 Ліги чемпіонів, 4 клубних чемпіонати світу, 3 Суперкубка Європи, 3 титули Ла Ліги, 1 Кубок Іспанії і 3 Суперкубка Іспанії.

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Варана

Реал Мадрид висловлює подяку Рафаелю Варану і його сім'ї і бажає успіхів на новому етапі кар'єри", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед придбав Варана за близько 50 млн євро та підписав з гравцем контракт до літа 2026-го.

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