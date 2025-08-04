Бразилець Рейнір, якого у 2020 році Реал підписав з Фламенго за 30 мільйонів євро, так і не провів жодного матчу за головну команду "вершкових". Як повідомляє sport.es, 23-річний хавбек отримає статус вільного агента та перейде до Атлетіко Мінейро.

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Очікується, що Реал просто анулює контракт із гравцем, дозволивши йому піти безкоштовно – клуб уже видав Рейніру трансферний лист.

Після переходу з Фламенго юного бразильця називали "новим Кака", а в Німеччині, де він виступав за дортмундську Борусію, пророкували велике майбутнє. Але далі були лише невдалі оренди – у Жироні, Гранаді, Фрозіноне – і жодного реального шансу в Мадриді.

Раніше Рейнір мав пропозицію від Норвіча, але зрештою вирішив повернутись на батьківщину – в Атлетіко Мінейро. Про перехід Рейніра в бразильський клуб мають оголосити найближчим часом.

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