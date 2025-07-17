Реал організував доволі солідну церемонію прощання з Лукасом Васкесом, який цього літа покинув Мадрид після завершення контракту. Втім, на заході фактично не було гравців "вершкових" – лише Андрій Лунін та Кіліан Мбаппе особисто підтримали вже екс-партнера. За інформацією Marca, обидва гравці перервали свої відпустки, аби завітати на прощання Лукаса.

Реал офіційно прощається з капітаном, який провів за клуб понад 400 матчів і виграв 23 трофеї

Васкес виступив з емоційною промовою перед залом, в якому, зокрема, сиділи президент Реала Флорентіно Перес та легенда мадридців Марсело. Після цього Лукас разом з Мбаппе та Луніним сфотографувались із трофеями Ліги чемпіонів та Клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, Лукас Васкес приєднався до Реала у 2007 році, коли йому було всього 16, і пройшов усі рівні молодіжної системи мадридців. Після оренди в Еспаньйолі він дебютував за першу команду "вершкових" у вересні 2015 року. Відтоді Васкес провів за Реал 402 матчі, виграв 23 титули (5 ЛЧ, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки УЄФА, 4 Ла Ліги, один Кубок Іспанії та 4 Суперкубки Іспанії), а також дослужився до звання одного з капітанів.

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Solo Lunin y Kylian Mbappé del primer equipo han ido para estar con Lucas Vázquez en su último día como jugador del Real Madrid.



Me parece muy feo la verdad. pic.twitter.com/alef7XwDwZ — REAL MADRID FANS ? (@AdriRM33) July 17, 2025