Реал попрощався з легендою, який виграв купу титулів – лише Лунін та Мбаппе прийшли на церемонію
Мадридський Реал влаштував прощання з екс-капітаном команди Лукасом Васкесом. Щоправда, майже ніхто з партнерів не відвідав подію.
Реал організував доволі солідну церемонію прощання з Лукасом Васкесом, який цього літа покинув Мадрид після завершення контракту. Втім, на заході фактично не було гравців "вершкових" – лише Андрій Лунін та Кіліан Мбаппе особисто підтримали вже екс-партнера. За інформацією Marca, обидва гравці перервали свої відпустки, аби завітати на прощання Лукаса.
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Васкес виступив з емоційною промовою перед залом, в якому, зокрема, сиділи президент Реала Флорентіно Перес та легенда мадридців Марсело. Після цього Лукас разом з Мбаппе та Луніним сфотографувались із трофеями Ліги чемпіонів та Клубного чемпіонату світу.
Нагадаємо, Лукас Васкес приєднався до Реала у 2007 році, коли йому було всього 16, і пройшов усі рівні молодіжної системи мадридців. Після оренди в Еспаньйолі він дебютував за першу команду "вершкових" у вересні 2015 року. Відтоді Васкес провів за Реал 402 матчі, виграв 23 титули (5 ЛЧ, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки УЄФА, 4 Ла Ліги, один Кубок Іспанії та 4 Суперкубки Іспанії), а також дослужився до звання одного з капітанів.
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