Реал буде готовий до будь-яких сценаріїв у переговорах з ПСЖ щодо Кіліана Мбаппе.

Мадридці пообіцяли чемпіону світу 40 млн євро бонусу у разі переходу вільним агентом наступного літа, повідомляє Marca.

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Мбаппе вже попередив керівництво ПСЖ, що підписувати нову угоду не збирається. Під тиском таких обставин французький гранд може відпустити зірку вже у це міжсезоння. Економія Флорентіно Переса дозволила накопичити 200 млн євро, які можна використати на підписання суперзірки. Два очевидні кандидати – Холанд і Мбаппе.

До слова, Кіліан провів 47 матчів у минулому сезоні у складі ПСЖ, записавши до свого активу 42 голи та 11 результативних передач.

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