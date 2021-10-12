Півзахисник Монако та збірної Франції Орельєн Чуамені потрапив до сфери інтересів мадридського Реала.

Реал розмірковує щодо підписання Чуамені влітку 2022 року, за яким вже тривалий час стежить керівництво мадридського клубу, повідомляє Marca.

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Головним пріоритетом залишається трансфер Мбаппе, проте "вершкові" мають можливість підписати і хавбека збірної Франції. Посприяти цьому можуть відхід Марсело, Іско та Бейла, контракти яких завершуються влітку 2022 року.

До слова, Чуамені у складі Монако відіграв у 15 матчах в усіх змаганнях, у яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює 21-річного хавбека у 35 млн євро.

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