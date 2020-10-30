Реал продовжує реконструкцію власного стадіону – мадридці близькі до повноцінного встановлення даху над Сантьяго Бернабеу.

Довкола стадіону вже встановлені спеціальні конструкції, на яких триматиметься майбутній дах Сантьяго Бернабеу.

Частина Сантьяго Бернабеу стала руїною: Реал продовжує реконструкцію стадіону – з'явилися нові фото

Реал на відео продемонстрував масштабність будівельних робіт, а також показав, як виглядатиме оновлений домашній стадіон.

Зазначимо, що мадридський клуб проводить домашні матчі на стадіоні Альфредо ді Стефано, який вміщує близько 6 тисяч глядачів. Очікується, що роботи на Сантьяго Бернабеу будуть завершені вже у 2021 році.

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