Реал розпочав підготовку до матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Мадридці на своїй офіційній сторінці у Twitter опублікували відео з командного тренування.

Реал Мадрид – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Підопічні Зідана відпрацьовували подачі з флангу та удари з льоту. У кадр часто потрапляв і Андрій Лунін, який намагався відбивати постріли партнерів. Українцю вдалося здійснити кілька ефектних сейвів, але окремі удари не залишали йому шансів.

Нагадаємо, матч групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом та Шахтарем відбудеться у середу (21 жовтня), початок о 19:55.

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